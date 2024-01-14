Dava dosyasına göre Sem Danışmanlık AŞ, Tekzen Ticaret ve Yatırım AŞ’ye karşı icra takibi başlattı. Tekzen tarafı takibe itiraz etti. Bu kez Sem Danışmanlık avukatları, itirazın iptali ve şirketin iflasına karar verilmesini istedi.

Anılan davanın duruşması ise önümüzdeki 15 Şubat’ta görülecek.

TEMELİ 1995’TE ATILDI

Tekzen Ticaret AŞ’nin temeli 1995 yılında, Türk-Alman ortaklığı ile atıldı. Alman ortağın 1998’de ayrılması ile şirketin tek sahibi Murat Gigin oldu. 120 milyon TL sermayeli şirketin çok sayıda şubesi bulunuyor.Tekzen, yapı marketi sektöründe Koçtaş ve Bauhaus’tan sonra sektörün 3’üncü önemli firması.