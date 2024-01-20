Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı adamı çevredeki vatandaşlar şemsiyeyle sağanak yağıştan korudular.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi’nde meydana geldi. Park yolu Caddesi’nde seyreden İlker A. (55) yönetimindeki 16 CND 10 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Senayi Ç.’ye (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaflar yardıma koştu. Bir esnaf ise yerde yatan yaralıyı sağanak yağıştan korumak için şemsiye getirdi. Vatandaş yaralıya, ambulansa konulana kadar şemsiye tuttu. Yaralı adam, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.