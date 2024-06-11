Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde de 13 yıldır konuşulan Adem amcanın dostu Yaren leyleğin 10 gün önce hastalanan yavrusu tedavi edilerek yuvasına bırakıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Eskikarağaç köyünde belgesellere konu olan Yaren leylek ve Adem Yılmaz’ın dostluğu bu yıl da devam ediyor. Yaren leylek ve eşi Nazlı’nın 1,5 ay önce 4 tane yavrusu dünyaya geldi. Yavrulardan 2 tanesi hava şartları ve enfeksiyondan dolayı 1 ay önce telef oldu. Kalan 2 yavrusunun bir tanesi de 10 gün önce enfeksiyon kaptı ve hastalandı. Yaren leyleğin yavrusunun hastalandığı haberini alan Milli Parklar’a bağlı Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı. Yavruda, sıvı alınımının azlığına bağlı olarak hafif bir enfeksiyon tespit edildi. Buna bağlı olarak mineral ve vitamin kaybı yaşayan yavruya 7 gün boyunca ilaç tedavisi uygulandı. Bu süre içerisinde ilaç tedavisi haricinde de mineral, vitamin, protein ve kalorisi yüksek gıdalarla beslendi. Tedaviye olumlu yanıt veren Yaren leyleğin yavrusu bugün itibariyle de eski yuvasına kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, "30 Mayıs’ta Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’mize getirilen Yaren leyleğin yavrusu bugün itibariyle eski yuvasına geri koyuldu. Gördüğümüz kadarıyla Yaren leylek eşi ile bunu kabullendi. Bize geldiğinde yavrumuz su, mineral kaybı ve enfeksiyon belirtileri göstermişti. Veterinerimiz tarafından güçlü bir beslenme ve ilaçlarla tedavisi yapıldı. İlk önce kıyma ve mama karışımı ile doğrudan beslenmesine yardımcı olundu. Daha sonra kendisinin önüne koyulan yiyecekleri yiyerek güçlendiği görüldü. Şu an durumu iyi. Biz gözlemlerimizi devam ettireceğiz. Göç zamanı geldiğinde ailesi birlikte uzun bir sürece başlayacaktır" dedi.

Yaren leyleğin devamlı izlenmesinin süreceğini belirten Çiçek, "Halkalama dediğimiz şey yapılarak gittiği göç yolları takip edilecek. Onun nereye gittiğini görme fırsatı bulacağız. İleriki zamanda GPS yoluyla hangi göç yolunu takip ettiğini görmek istiyoruz. Bir sonraki yıl geri dönüşünün izlenmesi için takılan bu halkanın faydası görmüş olacağız" diye konuştu.

Bu halkanın sadece yavruya takılabildiğinin altını çizen Çiçek, "Bu hayvanlar yabandır. İnsan temasının en az derece dokunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiçek, yavrunun bir ismi olmadığını ama ilerleyen zamanlarda bir anket ile isim bulunması için çalışma yapılabileceğini de işaret etti.

13 yıldır Yaren leyleği besleyen Adem Yılmaz ise, "İlk zamanlarda 4 yavrusu olunca sevinmiştik. Sonra hava şartları ve enfeksiyon sonucu 2 yavrusunu kaybettik. 3. yavrusu da bir hafta sonra rahatsızlanınca tedavisine başlandı. Bugün yuvasına geri koyuldu. Çok mutlu oldum. Artık anne ve babasına kavuşmuş oldu. Bundan sonra Yaren ve ailesini beslemeye devam edeceğim. 13 yıldır hiç yavru kaybetmemiştik. Bu yıl böyle oldu ama sağlık olsun. Yaren leylek Ağustos sonu gibi göç yoluna başlar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.