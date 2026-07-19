CHP’de mutlak butlan kararının ardından parti yönetimindeki değişiklikler sürüyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde MYK üyeleriyle bir araya gelecek ve ardından il başkanlarının katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelmesinden sonra 52 il başkanının görevine son verildi. Parti yönetimindeki değişimlerin ilerleyen günlerde yeni görevden almalarla devam edebileceği öne sürüldü.

MYK BU HAFTA TOPLANIYOR

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bu çarşamba günü toplanacak. Toplantıda bazı il başkanları hakkında yeni görevden alma kararlarının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

İL BAŞKANLARINA KRİTİK TOPLANTI

Temmuz ayı sonunda düzenlenmesi planlanan toplantıya bütün il başkanlarının çağrılacağı belirtildi. Geçerli bir mazeret sunmadan toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca bu hafta “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan İmralı Süreci hakkında bir basın toplantısı yapmasının beklendiği aktarıldı.

Habertürk muhabiri Mahir Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılacak. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor. Temmuz ayının sonunda ise Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya tüm il başkanları davet edilecek. Geçerli bir mazereti olmadığı hâlde toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı kaydediliyor."