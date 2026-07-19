AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında eski sayman Hüseyin Küçük’ün emniyet ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Küçük, derneğin yönetimi, çeklerin kullanımı ve karar süreçleriyle ilgili dikkat çeken iddialar dile getirdi.

Telefonundaki “son silinenler” klasöründe AHBAP Derneği İktisadi İşletmesi adına düzenlenen çeklere ait görüntüler bulunduğu belirtilen Küçük, bu çeklerin görevinden ayrılmasının ardından kullanıldığını savundu.

"ÇEKLERİN DAĞITILMASINA TEPKİ GÖSTERDİM"

Emrullah Erdinç'in haberine göre; Hüseyin Küçük, çeklerin farklı kişilere dağıtıldığını duyduğunu ve buna tepki gösterdiğini iddia ederek, bu nedenle Haluk Levent ve Yeliz Kaya ile "çok esaslı kavgalar" yaşadığını öne sürdü.

Küçük, derneğin kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

"YÖNETİM YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

İfadesinde derneğin yönetim yapısının da değiştirildiğini savunan Küçük, deneyimli yönetim kurulu üyelerinin uzaklaştırıldığını, yerlerine dernek çalışanlarından oluşan yeni bir yönetim kurulu oluşturulduğunu iddia etti.

Küçük, bu sürecin ardından derneğin çek, senet ve gayrimenkul işlemlerinde kullanıldığını, bu nedenle çok sayıda kişinin mağdur edildiğini öne sürdü.

Eski sayman, soruşturma dosyasında yer alan usulsüzlük iddialarının ise kendi görevinden ayrıldığı Mayıs 2024 tarihinden sonraki döneme ait olduğunu savundu.