Bilecik’in Bozüyük ilçesinde okullarda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, ilçedeki eğitim kurumlarına Yerli Malı Haftası etkinliklerine yönelik ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler kapsamında Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ile Yerli Malı Haftası dolayısıyla Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu ve Şehit Vahit Elmas İlkokulu ziyaret edildi. Okullarda, Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan ‘Geçmişten geleceğe yolculuk’ temalı sergiler gezilerek öğrencilerin çalışmaları incelendi. Program sırasında okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetinkaya, öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Yerli Malı Haftası kapsamında hazırlanan bu anlamlı çalışmalar, öğrencilerimizin bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.