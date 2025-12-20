Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında akademik iş birliğini artırmaya yönelik protokol imzalandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zafer Sağlık Külliyesi’nde gerçekleştirilen törende, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından imza altına alınan protokol ile iki üniversite arasında bilimsel araştırma ve lisansüstü eğitim alanlarında kapsamlı bir iş birliği hedefleniyor.

"BAP birimleri aracılığıyla eş finansman modeliyle desteklenmesi amaçlanıyor"

İmzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan Rektör Kaplancıklı, "2 üniversitenin akademik bilgi birikimi, araştırma altyapısı ve laboratuvar imkânlarının ortak kullanılması, akademisyenler tarafından ortak projeler yürütülmesi ve bu projelerin üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimleri aracılığıyla eş finansman modeliyle desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca ortak güdümlü veya farklı türlerde bilimsel projelerin geliştirilmesi planlanıyor. Protokol çerçevesinde lisansüstü eğitim alanında da iş birliği yapılması, yüksek lisans ve doktora tezlerinin ortak danışmanlık modeliyle yürütülmesi, karşılıklı ders görevlendirmeleri yapılması ve araştırma merkezleri danışma kurullarında karşılıklı görevlendirmelere gidilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra, kurumların altyapı imkânlarının kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi de protokol kapsamında yer alıyor. Söz konusu iş birliği ile üniversiteler arası akademik etkileşimin artırılması, nitelikli bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve lisansüstü öğrenciler için yeni araştırma olanakları oluşturulması hedefleniyor" dedi.