Bilecik’te jandarma tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında araçların kış lastiği kullanıp kullanmadığı kontrol edildi. Uygulama sırasında sürücülere, olası trafik kazalarının önlenmesi ve can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.