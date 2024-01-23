Dijital içerik platformu TV+, yarıyıl tatiline giren çocuklara özel ‘Tatil Keyfi’ kategorisini açtı. Platformda, ‘Kirpi Sonic’, ‘Kral Şakir’, ‘Pinokyo’, ‘Cinderella’ gibi yapımlar çocuklarla buluşacak.

Dijital içerik platformu TV+, yarıyıl tatilinde çocuk izleyicileri için ‘Tatil Keyfi’ kategorisini açtı. Yerli ve yabancı dijital platformlarla dünyanın en önemli stüdyolarının içeriklerini tek abonelikle izleyiciye sunan platform, çocuk izleyicilerine özel film serisi oluşturdu. Dünyada ve Türkiye’de en çok izlenen animasyon ve fantastik filmler, çocukların hayal güçlerini zenginleştirmelerine de katkı sağlıyor.

Çocukların merakla takip ettiği içeriklere göre seçilen ‘Mucize’, ‘Batwheels’, ‘Cesur İtfaiyeci’, ‘Kral Şakir’, ‘Bugs Bunny Yapı Ustaları’, ‘Dört Çocuk ve Kum Elfi’, ‘Kirpi Sonic’, ‘Dora ve Kayıp Altın Şehri’, ‘Kahraman Tavuk Uzayda’nın da aralarında bulunduğu onlarca yapım platformda yer alıyor.