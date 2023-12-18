Eda Ece, Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Ünlü oyuncu, lisans eğitimininin ardından Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı.

OYUNCULUK KARİYERİ

Okul yıllarında tiyatro kulübüne üye olan oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı. Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menaker Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu televizyon dünyasına adım atmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında “Pis Yedili” adlı dizide Cimbom karakterini canlandıran Eda Ece aynı dizide Ayşegül Aldinç, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babür ile birlikte oynadı.

2013 yılında “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı.

Eda Ece ayrıca 2013 yılında “Kızım İçin” adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve İnci Türkay ile birlikte yer aldı.

2015 yılında başrollerinde Berk Oktay ve Seren Şirince’nin rol aldığı “İlişki Durumu: Karışık” adlı dizide Ceren rolüne hayat verdi.

2016 yılında ise senaristliğini Gupse Özay’ın yaptığı “Görümce” filminde yer aldı.

Sonrasında ardı ardına dizi ve filmlerde rol alan Eda Ece, başrollerini Şevval Sam ile paylaştıkları Yasak Elma isimli dizide rol aldı.