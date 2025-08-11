

Edinilen bilgiye göre Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Türker sokak üzerinde ikamet eden Emre Demir Güneş (21) silahla başına ateş ederek intihar etti. Kanlar içinde kalan genç haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesin sevk edildi.

Ağır yaralı genç 3 gün sonra yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ