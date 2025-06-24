Muharrem İnce, CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılarak resmi olarak CHP'ye döndü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetiyle partiye katılan İnce'ye rozetini en yaşlı CHP üyesi taktı. İnce’nin CHP’ye katılmasının ardından Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan yayınladığı mesajda, “Sn. Muharrem İnce'nin aldığı karar bizlerin ortak kararı ve müşterek iradesidir” dedi.

MEMLEKET PARTİSİ KENDİNİ FESHEDİYOR

İnce'nin dönüşünden önce Memleket Partisi Parti Meclisi toplandı. Toplantıda, partinin temmuz ayında düzenlenecek olağanüstü kurultayla kendini feshetmesi yönünde karar alındı. Bu kararın ardından İnce'nin CHP'ye dönüşü için hukuki ve siyasi zemin de hazırlanmış oldu.

4,5 YIL SONRA YENİDEN CHP'DE

2002 yılından itibaren CHP'de çeşitli görevlerde bulunan, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin adayı olan İnce, 2021'de partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kurmuştu. Aradan geçen 4,5 yılın ardından, İnce siyasi kariyerine yeniden CHP çatısı altında devam etme kararı aldı.

Yasemin Soydan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli Hemşehrilerim,

Değerli Kamuoyu,

Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eseridir. Bu iki büyük eser birbirine emanet edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in Sn. Muharrem İnce'ye "Babaevine Dönüş Çağrısı" bu açıdan hayli değerli bir çağrıdır.

Son günlerde ülkemizde yaşanan süreçler ise bu çağrıyı karşı konulamaz kılmış; bu çağrıya güçlü bir anlam yüklemiştir. Sn. Ekrem İmamoğlu'na ve yol arkadaşlarına yaşatılan, hukuk devletine gölge düşüren ve muhalefeti sindirmeye yönelen süreçler kamuoyunun malumudur.

Bu süreçlerin asıl amacı çok partili demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, pratikte tek partili bir yola sokmaktır. Dolayısıyla mevcut vaziyete karşı kayıtsız kalmak mümkün değildir. Böylesine bir kayıtsızlık yurtsever anlayışımızla ve memleketimize duyduğumuz derin sevdayla bağdaşmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci yüzyılında demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin yeniden tesisi kaçınılmazdır. Bunu gerçekleştirecek gücün dinamoları birlik ve dayanışmadır. Bu uğurda "Tam Bağımsız Türkiye" idealimizin hayata geçmesi için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, yol arkadaşlarımızla birlikte geçmişte olduğu gibi gururla siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Sn. Muharrem İnce'nin aldığı karar bizlerin ortak kararı ve müşterek iradesidir.

Bizlere düşen ilk görev; cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu ve hukuk dışı süreçlerle mağdur edilmiş siyasi akrabalarımızı, tutsak edildikleri dört duvar arasında yalnız bırakmamaktır.

Bizler bu uğurda, Sn. Muharrem İnce'nin söylediği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Sn. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşması ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olması için, Genel Başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde karşılık beklemeksizin canla başla çalışacağız.”