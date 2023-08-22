Manavkuyu Mahallesi'nde, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sularında yaşanan dehşet verici olay, adeta bir gerilim filmi sahnesini aratmadı. İddiaya göre, daha önceki anlaşmazlıkları ve husumeti bulunan iki esnaf, Mustafa Kemal Caddesi'nde karşılaştı. Karşılıklı tartışma hızla büyüdü ve Sibel Kurt (61), yanında bulunan tabanca ile Nurhayat Akyıldız ve Süleyman Akyıldız çiftine ateş açtı.

Tartışmanın kontrolü kaybedilerek gerilim arttı. Sibel Kurt, hızla gerideki tabancasını çekti. Nurhayat Akyıldız çaresizce kaçmaya çalışırken, ardından gelen Sibel Kurt'un kurşunlarından kaçamadı ve bacağından vuruldu. Süleyman Akyıldız ise karısını korumak ve saldırganı etkisiz hale getirmek için elinden geleni yapmaya çalıştı. Ancak ne yazık ki, Sibel Kurt'un attığı kurşunlar göğsüne ve bacağına isabet etti. Çevredeki görgü tanıklarının hemen polise haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Yaralı çift, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak maalesef, yapılan tüm müdahalelere rağmen Süleyman Akyıldız kurtarılamadı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çiftin çaresizce kaçmaya çalıştığı anlar ve Sibel Kurt'un kurşunlarını savurduğu anlar net bir şekilde görülebiliyor.

Polis ekipleri olayın ardından hızla harekete geçti. Nurhayat Akyıldız'ı yaralayan ve Süleyman Akyıldız'ı öldüren Sibel Kurt, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Kurt, ifadesinde şunları dile getirdi: "Aynı mahallede esnaflık yapıyoruz. Aramızda uzun süredir devam eden bir husumet vardı. Oğluma yönelik tehditler nedeniyle tartışma yaşadık." Sibel Kurt, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.