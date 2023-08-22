İnegölspor alt yapısında 11 senedir forma giyen Kerem Şimşek 4 yıllık imza atarak profesyonel futbol kariyerine başladı.

2. ligde şehrimizi temsil eden İnegölspor’da alt yapının meyveleri alınmaya başlandı. 11 senedir İnegölspor’un çeşitli alt yapı gruplarında mücadele eden Kerem Şimşek 4 senelik sözleşmeye imza attı.

Orta saha mevkiinde görev yapan Kerem Şimşek çok mutlu olduğunu ifade ederek “11 senedir İnegölspor alt yapısında forma giyiyorum. Hayalim uzun süre İnegölspor’un formasını terletmek. İnegölspor’umuzu en iyi şekilde temsil etmek. “

İmza töreninde konuşan İnegölspor Alt Yapı Sorumlusu Hasan Esen ise “Kerem bizim öz evladımız, çok uzun süre alt yapı gruplarımızda mücadele etti. Bu mücadelenin karşılığı olarak bugün 4 yıllık imza atıyor. Kerem kardeşimiz İnegölspor çatısı altında profesyonel futbolculuk kariyerine ilk adımını attı. Alt yapımızda Kerem gibi kardeşlerimiz var hepsi sırası gelince bu formayı giyecekler. Hem yarışan hem üreten bir takım olacağız. Bunun ilk örneği Kerem kardeşimiz. Kendisine yeni kariyerinde şimdiden başarılar diliyorum.” Dedi.

Öznur Dede