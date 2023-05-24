Rap müzikteki başarısını DJ kabininde de gösteren Çağla Özdöker, müziğin tesadüfle olmadığının en önemli göstergesi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de Rap müziğin gelişmesinde önemli katkıları olan ve 20 yılını bu tarza adamış olan ilk kadın Rapçilerden olan Çağla Özdöker, müzik dünyasındaki adıyla rapizm Çağla sahneler yanında DJ kabinine geçti ve dur durak bilmiyor.

İstanbul dışında birçok şehirde DJ olarak sahne alan Çağla Özdöker, güzelliğiyle de büyülerken neden hayatında biri yok sorusuna şöyle yanıt verdi:

“3 köpeğim bir kedim ve ben yatakta 5 kişi yatıyoruz; başkasına yer yok” dedi.