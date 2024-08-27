Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 300’ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla sektör profesyonellerine kapılarını açacak.

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA] ile Birleşik Fuar Yapım A.Ş (BİFAŞ) tarafından düzenlenen IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 300’ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla sektör profesyonellerine kapılarını açacak. Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA Expo, sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği mükemmel bir ihracat platformu özelliği taşıyor.

IBIA Expo’da yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı paket yay, sünger, ambalaj ürünleri, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık yatak üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makineleri, yorgan makineleri, otomatik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknoloji bir çatı altında buluşacak. Fuar 91 ülkeden 23 bine yakın yerli ve yabancı alıcı, özel ticari heyetler ve önde gelen üretici markalarına B2B toplantıları ile iş ağı oluşturarak eşsiz bir buluşma ortamı sunuyor.