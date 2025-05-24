Bakanlık tarafından yürütülen finansman programı kapsamında 2 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirildiğini ve bu ihraca talebin 2,5 katı oranında geldiğini belirtti.

Şimşek ayrıca, Eximbank’ın tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi olan 1 milyar dolarlık yeni kaynağın sağlandığını ifade etti. Sağlanan bu kaynak, özellikle düşük gelirli bölgelerde faaliyet gösteren kadın girişimci KOBİ’ler ile çevre dostu üretim yapan yeşil ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacak. Bakan Şimşek, böylece ekonominin farklı alanlarına yönelik desteklerin artırıldığını vurguladı.