Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile akaryakıt ve zamandan 9 yılda toplam 70 milyar lira tasarruf edildi. Bu sayede çevreye zararlı karbon emisyonunu ise 123 bin ton azaltıldı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 9. yıldönümü vesilesiyle açıklamada bulundu.

Köprünün 26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, köprünün özellikleri hakkında da açıklamada bulundu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildiğini hatırlattı. İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ile Anadolu yakasında Beykoz arasında konumlanan köprünün ileri teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirdiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bin 408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün toplam boyu, kenar açıklıkları ile birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor. 59 metre genişliğindeki köprümüzün kule yüksekliği ise 330 metre uzunluğunda.” dedi.