1997 yılından beri Uğurdağ Mobilya A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devam ettirmektedir.

İş dünyasında ve sosyal hayatta birçok farklı platformda görev alan Uğurdağ; 1997 - 2006 yılları arasında MÜSİAD İnegöl Şubesi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 1998 – 2001 ve 2004 – 2005 yılları arasında İnegölspor Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 – 2006 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 2005 – 2018 yılları arasında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, 2011 – 2013 yılları arasında Modef Fuarcılık Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015 – 2018 yılları arasında İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanlığı, 2016 – 2018 yılları arasında Mobilya Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

2016 yılından itibaren MODEF Fuarcılık Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2018 yılı itibariyle İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1 Aralık 2023 tarihi itibari ile başkanlıktan belediye başkan aday adaylığı için istifa etti. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği ve TOBB Yatırım Teşvik Grubu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Yavuz Uğurdağ, 22 Kasım 2023 itibari ile yerel seçimler için AK Parti'den İnegöl Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvuruda bulundu.