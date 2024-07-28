Gastroenteroloji Uzm. Dr. Adil Duman yaz aylarında görülen mide sorunları hakkında bilgi verdi. Duman, mide sağlığını korumak için de önerilerde bulundu.

Memorial Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Adil Duman, kavurucu günlerin tüm hızıyla devam etmesiyle birlikte sindirim sisteminin zayıflayıp yavaşladığına dikkat çekti. Havadaki değişikliklerin sadece yorgunluğa neden olmakla kalmadığına işaret eden Duman, “Aynı zamanda mide ve bağırsakların işleyişinde de değişikliklere yol açar. Bu da yaz aylarında iştahsızlık, gıda zehirlenmesi ve susuzluk gibi çeşitli sindirim sorunlarına neden olur. Yazın değişen yaşam ve beslenme alışkanlıkları mide sağlığını olumsuz etkiler. Hafif ve serinletici gıdaların tercih edildiği günlerde, midenin rahatlayacağı düşünülse de; tatilde artabilen alkol tüketimi ve uyku saatlerinin değişmesiyle beslenme rutini bozulur ve mide şikayetleri ortaya çıkar” dedi.

“Yaz mevsimi mideye vuruyor”

Yazın ortaya çıkan mide şikayetleri hakkında bilgiler paylaşan Duman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çoğunlukla değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak gelişmektedir. Henüz yaz gelmeden başlayan kilo kaygısıyla yapılan sağlıksız diyetler bu aylarda görülen hazımsızlık, ülser, gastrit ve reflü gibi hastalıkları da beraberinde getirir. Öte yandan, yazın uyku saatlerinin değişmesi, gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlıklarına neden olur. Bu durum da yine mide şikayetlerini tetikler. Artan hava sıcaklıkları ve sıvı alım ihtiyacının artması ile vücudu serinlettiği düşünülen gazlı ve buzlu içeceklerin kontrolsüz olarak tüketimi; hazımsızlık, gastrit, reflü gibi şikayetlere yol açmaktadır.”

“Su tüketimine önem verin”

Yaz aylarında mide ve onikiparmak bağırsağı ülserlerinin sıklığında azalma görülmesine ve kronik şikayetlerde bir artış olmamasına rağmen, değişen yaşam şekli ve her zamanki rutinin dışına çıkılması mide sorunlarını da beraberinde getireceğine vurgu yapan Duman, “Sıcak ve nemin yoğun olduğu günlerde, birçok hastalıkta olduğu gibi, olabilecek mide şikayetleri riskini de en aza indirmek için su tüketimi büyük önem taşımaktadır. Özellikle sıcaklarda bedensel aktivite ile çalışmak zorunda kalan kişilerin sebze-meyve ağırlıklı beslenmeleri ve susuz kalmamaları gerekmektedir” diye konuştu.

“Mide sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler”

Yaz aylarında mide sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri de paylaşan Duman, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bilinçsiz ve dengesiz beslenerek diyet yapmayın, tek yönlü beslenmeyin. Yaz aylarında beslenmenizde sebze ve meyve ağırlığını artırın. Susuz kalmayın. Günde ortalama 2,5-3 litre su tüketin. Diyetisyeninizin önerilerine uyun. Az az, sık sık ve iyi çiğneyerek yemek yiyin. Yemek yediğiniz zaman midenizi tam olarak doldurmayın. Sofradan tam olarak doymadan kalkın. Yatmadan 2 saat önce yemek yemeyi bırakın. Sigara tüketimini artırmayın ve minimum düzeyde tüketin. Mide astarını tahriş edip zarar verebileceğinden kahve, alkol ve meşrubat gibi içecekleri sık sık tüketmekten kaçının. Aşırı soğuk, sıcak, baharatlı, yağlı, salçalı yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Genel temizlik ve hijyen kurallarına uyun. Kronik rahatsızlıklarınız varsa özel diyetinizi ihmal etmeyin ve ilaçlarınızı düzenli olarak alın. Stres ile başa çıkma yollarını deneyin, düzenli bedensel aktivite yapın, gerektiği kadar dinlenin. Hazımsızlık ve rahatsızlığı önlemek mideyi yatıştıran ananas, papaya, zencefil çayı, rezene tohumu ve papatya çayı gibi meyve ve bitkisel çaylar tüketin. Tüm bu önlemlere rağmen mide şikayetleriniz devam ediyorsa, geç kalmadan bir uzmana başvurun.”