Dermatoloji Uzmanı Dr. Osman Aksoy, "Varisella Zoster virüsü, çocuklukta geçirilen suçiçeği hastalığından sonra sinir köklerinde yıllarca sessiz kalabiliyor. Ancak stres, düzensiz uyku, sıcaklık artışı ve yoğun sosyal aktiviteler gibi yaz aylarına özgü etkenler bağışıklık sistemini baskılayarak bu virüsün yeniden aktif hale gelmesine neden olabiliyor. Stres sadece ruh halinizi değil, cilt sağlığınızı da doğrudan etkiler" dedi.

Medical Park Seyhan Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Osman Aksoy, yaz aylarında artan stres ve yaşam tarzındaki değişikliklerin, özellikle bağışıklık sistemini zayıflatarak zona hastalığını tetikleyebileceğine dikkat çekti.

"Stres cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir"

Yazın vücut direncinin korunmasının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Aksoy, "Varisella Zoster virüsü, çocuklukta geçirilen suçiçeği hastalığından sonra sinir köklerinde yıllarca sessiz kalabiliyor. Ancak stres, düzensiz uyku, sıcaklık artışı ve yoğun sosyal aktiviteler gibi yaz aylarına özgü etkenler bağışıklık sistemini baskılayarak bu virüsün yeniden aktif hale gelmesine neden olabiliyor. Stres sadece ruh halinizi değil, cilt sağlığınızı da doğrudan etkiler" diye konuştu.

"Bağışıklığınız düşerse, zona kapınızı çalabilir"

Erken teşhis ve tedavinin komplikasyon riskini azalttığını belirten Uzm. Dr. Aksoy, "Zona hastalığı; ciltte ağrılı, kabarcıklı döküntülerle kendini gösterirken, en önemli komplikasyonu olan postherpetik nevralji adı verilen sinir ağrıları döküntüler geçtikten sonra da devam edebiliyor. Bu durum, özellikle ileri yaşlardaki hastalarda yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkileyebiliyor" dedi.

"Zona aşısı uygulanabilir"

Risk grubundaki kişilerin dermatoloji uzmanına başvurarak aşı konusunda bilgi almalarını öneren Uzm. Dr. Aksoy, "Zona hastalığından korunmada en etkili yöntemlerden biri olan zona aşısı, hastalığın ortaya çıkma riskini azaltmakla kalmıyor, şikayetlerin daha hafif seyretmesini de sağlıyor. Yaz aylarında sağlıklı uyku düzeninin korunması, yeterli sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve stresin yönetilmesi bağışıklığı güçlendirir. Cilt sağlığını korumanın yolu sadece güneşten değil, stresten de korunmaktan geçer" diyerek sözlerini tamamladı.