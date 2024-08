Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen yaz okulu, 26 farklı dalda 4-14 yaş arası 2 binden fazla öğrenciye eğitim veriyor. Spor, sanat ve genel kültür içerikli kurslarda çocuklar hem yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyor hem de eğlenirken öğreniyor.

Çocukların yaz tatillerinde yeni hobilerle tanışmalarına yardımcı olmak, sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar edinmeleri için uygun ortamlar oluşturmak, tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini ve ekran başında geçirdikleri süreleri azaltarak daha aktif hale gelmelerini sağlamak amaçlarıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen yaz okulu kursları tüm hızıyla sürüyor.

26 branş, 37 eğitmen, 2 bin 257 öğrenci

Süleymanpaşa Belediyesi yaz okulu bünyesinde; 100. Yıl Gençlik Merkezi tesislerinde 13 spor, 6 sanat ve 3 genel kültür olmak üzere toplam 22, diğer mahallelerdeki tesislerde 4 olmak üzere 26farklı branşta, 37 farklı eğitmen eşliğinde, 2 bin 257 öğrenci eğitim görüyor.

Sporda; futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, pilates (15 yaş ve üzeri), boks, kick boks, tekvando, karate, judo, olimpik okçuluk ve satranç branşlarında 1177 öğrenciye temel düzeyde eğitim veriliyor.

Sanat kategorisinde; piyano, gitar, keman, resim, halk oyunları ile orff ve ritim rötölyesi kursları bulunuyor ve bu kategoride 7-14 yaş arası toplamda 578 öğrenci yeni bir sanat dalıyla tanışmanın keyfini ve heyecanını yaşıyor.

Genel Kültür bölümünde ise İngilizce, Robotik Kodlama ve Akıl-Zekâ Oyunları kurslarında 4-14 yaş arası 272 öğrenci, yeni beceriler öğrenerek kendini geliştiriyor.

Ayrıca Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi, Hürriyet Mahallesi Çocuk Kulübü ve Çiftlikönü Mahallesi Mahalle Konağında da toplam 42’si yetişkin kadın, 188’i 15 yaş altı olmak üzere 230 öğrenci, Davul ve Ritim, E-spor, Giyim Teknolojileri ve Sepet Örme kurslarına devam ediyor. Böylece 26 branşta toplam 2257 öğrenci Süleymanpaşa Belediyesi yaz okulundan faydalanıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Yaz Okulu kurslarına ziyarette bulunarak öğrenciler, veliler ve eğitmenlerle sohbet etti. Derslerde öğrencilere eşlik eden Başkan Volkan Nallar, gençlerin öğrenme heveslerine ve kısa sürede gösterdikleri gelişime şahit oldu. Nallar, eğitmenlere verdikleri emek için, velilere çocuklarının geleceği için gösterdikleri özveri ve çabadan dolayı ve öğrencilere de yaz tatillerini kendilerini geliştirmek için yeni bir hobi edinerek, eğitim alarak değerlendirmelerinden ötürü kutladı.

“Gençlerimize yönelik eğitim ve kurslarımız artarak devam edecek”

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Ben de bir baba olarak kendi evlatlarımın en iyi şekilde yetişmelerini istiyorum. Bu açıdan bakarak, çocuklarımızın gelişimine katkı yapacak her türlü girişime ve çabaya Süleymanpaşa Belediyesi olarak destek olmakla kalmayıp öncülük edeceğimizin sözünü veriyorum. Yaz okulu ve kış okulu konsepti içinde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitim ve kurslarımız artarak devam edecek. Ben çocuklarını bu kurslara yazdıran ve bu sıcak havalarda her gün kurslarımıza getirip götüren tüm anne-babalarımızı tebrik ediyorum. Yaz okulumuza istekle, hevesle gelip kurslarımıza katılan genç kardeşlerimi alınlarından öpüyorum. Gençlerimize sabırla ve hoşgörüyle eğitim veren hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Ve belediyemizin imkânları ile yürüttüğümüz bu büyük organizasyonu üstlenen başta Belediye Başkan Yardımcım Emin Benan Utku olmak üzere, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, emeği geçen tüm emekçi arkadaşlarıma da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Her şey çocuklarımız, gençlerimiz için,” diye konuştu.

16 Temmuz’da başlayan Süleymanpaşa Belediyesi yaz okulu, 23 Ağustos tarihine kadar devam edecek.