Bilecik’in Bayırköy beldesinde yaz spor okulları sona ererken öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.

Bayırköy Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları tüm yaz boyunca öğrencilere kapılarını açtı. 7-14 yaş arası 80 öğrenci yüzme, voleybol ve futbol olmak üzere 3 farklı branşta eğitim imkanına sahip oldu.Yaz spor okulları sona ererken eğitim gören 80 öğrenciye sertifikalar Belediye Başkanı Aykut Dilsiz tarafından takdim edildi. Başkan Dilsiz, yaz spor okullarına oluşan ilginin ve talebin yoğunluğundan bahsederek, “Çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen yaz spor okullarımız bu yılda sorunsuz tamamlandı. Yaz spor okullarımızda çocuklarımızdan beklentimiz sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimseyerek, sağlıklı yaşama adım atmaları öncelikli amacımızdır. Önümüzdeki yıllarda da çeşitli branşlarda kurslarımız devam edecektir” dedi.