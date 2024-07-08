Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede yaşayan gençler ve çocukların spor, eğlence ve eğitimle dolu bir yaz geçirmelerini sağlamak için başlattığı Yaz Spor Okulları’nda eğitimler yoğun katılımla devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eyüpsultanlı çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyor. Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu başladı.

10 farklı branşta spor eğitimleri

1 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Yaz Spor Okulu’nda 4 -14 yaş arasındaki çocuklar yüzme, buz pateni, futbol, karate, basketbol, voleybol, okçuluk, tenis, kaykay, jimnastik eğitimlerini ücretsiz olarak alıyor.

Eyüpsultanlı gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmetleri sayesinde, yaz boyunca çeşitli sportif faaliyetlerde bulunup, sosyal çevrelerini genişleterek özgüvenlerini artırıyor.