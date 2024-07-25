18 yıldır yazılı basınla ilgili geniş kapsamlı istatistik uygulayan TÜİK, yazılı basın sektörünün giderek küçülmesi dolayısıyla bu yıl sadece Basın İlan Kurumu verilerinden yola çıkarak veri sundu. Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin sayısı 855 oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2023 yılına ilişkin Süreli Yayınlar İstatistikleri'ni yayımladı.

Basın İlan Kurumu verilerine göre, 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısı 855 oldu. Yayınların yüzde 96,3'ünü yerel, yüzde 2,8'ini ulusal, yüzde 0,9'unu ise bölgesel yayınlar oluşturdu. Ülkemizde 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı 638 milyon 610 bin 580 olup, tirajın yüzde 82,0'ını ulusal gazeteler oluşturdu.

Resmi reklam yayımlayan gazete ve dergilerin yüzde 51,6'sı aylık, yüzde 13,0'ı haftalık, yüzde 12,6'sı iki aylık, yüzde 9,3'ü üç aylık, yüzde 8,9'u on beş günlük ve yüzde 4,7'si günlük olarak yayımlandı. Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin yüzde 71,0'ı günlük, yüzde 23,0'ı haftada iki-altı gün arası ve yüzde 6,0'ı haftalık olarak yayımlandı.

Resmi reklam yayımlayan gazete ve dergilerin yayımlanma sıklığına göre dağılımı (yüzde ), 2023

RESMİ İLAN VE REKLAM YAYIMLAYAN SÜRELİ YAYIN SAYISI BİN 349 OLDU

Toplam bin 349 süreli yayının yüzde 84,4'ü siyasi/haber/güncel, yüzde 5,6'sı sektörel/mesleki, yüzde 3,3'ü kültür/turizm/tanıtım içerikli yayımlanırken, yüzde 6,7'si ise diğer içerik türlerinde yayımlandığı belirlendi.

Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı 5 bin 42 olarak açıklandı. Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların büyük bir kesiminin i lise ve dengi okul mezunu olduğu, yüzde 1,8'inin ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştuğu tespit edildi.