Mudanya Belediyesi tarafından eşsiz bir istiklal mücadelesinin ardından kazanılan bağımsızlığın ve egemenliğin tescili olan Lozan Barış Antlaşması’nın 101. Yılında düzenlediği söyleşi Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirildi. Söyleşiye Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş’in yanı sıra belediye meclis üyeleri ve Mudanyalılar katılım sağladı. Mudanya Belediye Meclis Üyesi, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilcisi Cumhur Aksan’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, DARD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ile Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, DARD Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal, “101. Yılında Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi”ni anlattı.



Lozan’ın önemi ve temsil süreci anlatıldı

Lozan’ın çok ayrı bir değer olduğuna vurgu yaparak, barış getiren ve 101 yıldır yürürlükte olan bir anlaşma olduğunu belirten Karaca, Lozan’ı yaşatmak için dirayetli bir dış politikaya ihtiyaç olduğuna değindi. Lozan’ın önemine vurgu yaparak, Lozan’ın gizli belgelerinin olmadığını defalarca anlattığını dile getiren Özdal, İsmet İnönü’nün Türkiye’yi Lozan’da temsil etme süreci hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, “Lozan Barış Antlaşması, ulusal sınırlarımızın tanındığı bir antlaşmadır. Etkinliğimize emek veren herkese teşekkür ediyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve saygı ile anıyorum” diye konuştu.