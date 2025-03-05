Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından proje ve ihale süreçleri yürütülen bin 458 metrekare kapalı alana sahip bina, modern yapısıyla bölge sakinlerine sağlık hizmeti sunacak. 8 hekim hizmet kapasitesine sahip Yeni ASM binasında, Köprübaşı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da ayrı bir girişe sahip olarak kapalı ambulans garajıyla hizmet verecek.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki altyapısını güçlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülürken Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Arifiye Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezinin hizmet vereceği yeni bina da tamamlamak üzere. Atatürk Caddesi üzerinde yükselen bu binada inşaat çalışmaları sona yaklaşırken, çevre düzenleme aşamasına geçildi. Diğer yandan Karasu Aziziye Aile Sağlığı Merkezi binasında da son aşamaya gelindi. Binada iç donanım ve çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra bölge halkına hizmet verilmeye başlanacak.