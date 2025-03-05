Bayram, Saadet Partisi olarak halk ekmek konusundaki duruşlarını her zaman net bir şekilde ifade ettiklerini belirterek, belediyenin bu alanda başlattığı yeni sürecin detaylarına ilişkin açıklamalar talep etti ve şu ifadelere yer verdi:

Saadet partisi olarak bu konuda açıklamalarımızı daima ortaya koyduk. Şimdi ise İnegöl belediyesi yeni bir sürece başlattığını duyurdu. Ocak ayında gastrofomi olarak bir düşünceniz vardı hatta bende meclisten memnuniyetimi ifade etmiş teşekkür etmiştim. Ancak geçtiğimiz hafta farklı bir yapılandırmayla fırından bağımsız bir çalışma olduğunu anlıyorum. Sosyal medyada İnegöl'de fırın ekmeğinin 10 liradan 22 ayrı noktaya satışa çıkacak söylenildi, ancak paylaşılan noktada milletimizin ifadesi ile üretilen ibaresi vardı. Bu durum üzerine biz bir araştırma yaptık öğrendiğimiz kadarıyla İnegöl belediyesi ekmek üretimi değil ekmek ticareti yapacak bu çalışmayla. Çünkü Bursa kestel'de özel bir ekmek fabrikasından ve Akhisar'da özel bir işletmeden alınan ekmekler İnegöl yerel esnaf platformu olarak isimlendirilen bir platformun mensuplarına ait marketlerde satışa sunuluyor.

Halk ekmek Tabii ki de vatandaşımızın ucuz ekmeye başvurmak şartıyla kurulan bir kuruluş buradaki temel amaç üretimlerle doğrudan belediye tarafından yapılması.

Yine belediyenin acil bir dağıtım sistemi ile bu ekmeklerin birçok noktada satışını sağlanması. Bu durumdan bakıldığında İnegöl belediyesi tarafından kurulacak olan bir halk ekmek fırını veya fabrikası doğru işletildiği takdirde bile belli boranda zarar etse bir kamu hizmet olarak göreceğimizi ve eleştirilen bir kurum olmayacağına bizim açımızdan belirtmek isteriz.

Ancak işin içine al sat dediğimiz ticaret mantığı girerse haliyle bu sefer bu ticaretin tüm paydaşlarını sorgulamak zorunda hissediyoruz kendimizi. Madem ekmek dışarıdan alınıp satılıyor, bununla alakalı bir yer açıldı mı? Veya belediyenin buna bir gereksinimi var mı? Burada ekmeğin nereden alacağını ve ne kadar üretileceğini nasıl karar verildi? Ekmek dağıtımının yapılacağı yerler olarak gösterilen İnegöl esnaf platformunun bakkallar odası gibi ticaret komitesi odası gibi bir resmi altyapısı var mı? Bu platform ne şekilde kuruldu? Platforma ait kurumsal bir kimlik var mı? Yoksa bu platform çok ortaklı bir şirket mi?

Bu kurum ne zaman kuruldu ve belediyeden ne zaman refere oldu?

Bunu neden sorguluyoruz çünkü yerel esnaf çok iyi bilir ki ekmek satışı esnafın doğrudan yüksek oranda bir kar beklentisi olayından ziyade müşteri getirerek diğer ürünleri satmasını sağlayan bir etkendir. Yani ucuza satılan Halk ekmek noktaları aynı zamanda satış yapılan yere müşteri çekme fırsatıdır.

Bu ticari fırsatını da İnegöl ile esnaflara adil bir şekilde kullanılmasını rica ediyoruz.

Son cümlemiz odur ki Saadet partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi niyetimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Saadet partisi olarak da boş bir muhalefet yapmaktan uzak durmaya çalışıyoruz. En başında da Halk ekmek fabrikasına yaptığımız karşı haberlerimiz de eleştirilerimizin haklı olduğunu çıkartıyoruz. Şimdi de endişemiz odur ki sayın başkan ve değerli arkadaşlar bu sonuç itibariyle milletin bütçesi ile sülvanse edilen bu ekmek ticaretinin kimlerin arasında ne şekilde fayda sağladığını kamuya ifade edilmesi sürecinin daha Güzel ve doğru kanaat oluşturmuştur bizlere" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Saadet Partisi Meclis Üyesi Fikret Bayram’ın ekmek üretimi ve satışı konusundaki sorularına yanıt vererek, belediye olarak toplumun her kesimine ulaşabilecek bir model oluşturduklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

Biz iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum ama eleştiri olarak biraz ben de böyle tedirgin etti Yani bu neden eleştiriye maruz kalıyor. Şimdi şöyle cümlenin arasında eleştiriler var . Ekmeği üretmemek bir eleştiri olarak aldım kendime , yarın satılması bir eleştiri, bunlar bir eleştir değil mi?

Ben açıkçası yanımızda olmanızı temenni ederim. Benim asıl önceliğim nedir onu ifade edeyim. Toplumun hepsini aynı standartta ekmek sunabilmek. Bir takım değişikliklere maruz kalmasın istenilen noktaya hepsinin tamamını getirmiş olalım

Gramajı da aynı olsun devletin kanunlarına uygun gramajına uygun ekmek çıkartılmış olsun. Fakat tabi geçen dönem yerleştirmiş olan bu işletme süreci iflas eşiğine geldi. Benim şahsımla ilgili bir sorun değil orayı yöneten bir işletme var ve bu işletme anladığım kadarıyla işler çok yolunda gitmediği için sonlandırmak durumunda kaldı Yani aslında ekmek fırınını biz sonlandırmadık. Sonlandırdıysam da sonlandırdım derim.

Bu arada fırın üretiminin olduğu yerin satışını gerçekleştirdik. Bununla ilgili bir bahis yok ama fırın kapandığı için ve biz de bu noktada sosyal yardım müdürlüğümüz üzerinden de yaklaşık 2.000 civarında ailemiz var bu ailelerimize ekmek sıcak yemek kahvaltı temizlik kişisel bakım birçok hizmet veriyoruz.

Yani oradan zaten devam eden bir hizmetimiz var düşüncesiyle ekmek fırını oluşturmadık böyle bir organizasyona girmedik. Bir de üretilen yerin diye bir ifade kullanınız ben böyle bir ifade kullanmadım basın servisi istemeyerek de olsa böyle seyfen bir ifade yaptıysa bilemiyorum. Belediye için üretilen diye bir şey ifade etmiyoruz. Belediyemizin modern hayvan çatısına Best projesi kurulurken oradaki basın kuruluşlarımızı da ifade ettim. Biz bunu dışarıdan tedarik ederek orada toplu alım sözleşmesi gerçekleştirdik . Bunların araştırmalarını yaptık .

Tüm opsiyonlarımızı göz önünde bulundurduk Yani bugün bir tesis kurulabilir bu ülkede bir alternatif ancak bunun getirisi götürüsü içinde çalışacağı personeli , yatırım maliyetleri bunları da görmeye çalıştık. Ancak bunu yapan belediyelerden siz bunu kaça mal ediyorsunuz kaça satıyorsunuz dediğimde hemen hemen pek çoğuna zarar satışları olduğunu gördüm. Kendileri imal ediyorlar ve çok minimal sayılarda üretiyorlar . Konuyu çok fazla dağıtıyorum ama günün sonunda aşağı yukarı 3000 civarda bir ekmek ile başlanmış olduğu gelen talepleri de bölgeye göre değerlendiriyor arkadaşlarımız. Böylece bir satıcı varsa orada olmak doğru mudur ya da daha uzak bölgede bir yer aramak gerektiği için gerekli çalışmaları yapıyorlar Ramazan'a özel pide de üretiliyor. Buradaki satış rakamı da piyasada 15 TL olan ekmeğin 10 TL vermiş olduğu. Sorumluluk bizde. İlgili yönetim şirketi muhattap olarak bizlere kabul ediyor onlar üretim yapıyor biz de vatandaşlarımıza daha uygun ekmegi ulaştırmış oluyoruz" ifadelerinde bulundu.