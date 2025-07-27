Uzmanlar, kötü beslenme alışkanlıklarının birçok hastalığa neden olabileceğini belirtiyor. Beslenmeyle alakalı bilinen hastalıkların arasında kas ve eklemlerle ilgili olanlar olduğuna değinen Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uzm. Dr. Sinan Bağçacı; eklemi oluşturan bağ dokuları, tendon yapıları ve kıkırdak dokularının beslenmeden oldukça sık ve doğrudan etkilendiğini söyledi.

Tütsülenmiş ya da kızarmış gıdalardan kaçınılmalı

Gıdaların eklem ve kas ağrısına neden olmasını açıklayan Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, "İnsanların aldığı gıdaların insan vücudunda oluşturduğu metabolik etki ile açığa çıkan oksidasyon ismini verdiğimiz vücuda stres yükü yükleyen moleküller açığa çıkması sonucu dokular zedelenebilmektedir. Özellikle ülkemizde çok tercih edilen tütsülenmiş ya da kızartılmış gıdalardan kaçınmak gerekir. Ayrıca gluten içeren yiyecekler, şeker ilaveli gıdalar, bazı bitkisel yağlar, işlenmiş gıdalar, yüksek tuzlu yiyecekler ve alkol eklem sağlığını bozmaktadır" dedi.

Bağırsak florasını bozmayın

Bunun tam tersine antioksidan içeriği yüksek ve antiinflamatuar özelliklere sahip gıdaların tüketiminin, eklem dokularında dejeneratif süreçlerin önüne geçebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, şu bilgileri verdi:

"Eklem ve kas tendon yapıların sağlığında ince ve kalın bağırsak florası ismini verdiğimiz mikrobiyata isimli bakterilerin de rolü büyüktür. Bağırsak geçirgenliği oldukça fazla ise ya da küçük monomer yapısına sahip olan iltihabı yanıtı uyaran gıdalar tüketilirse, flora bozulursa mikrobiyota birçok kas eklem hastalığı ya da romatizmal hastalıkları tetikleyici rol alabilmektedir."

Eklem sağlığı için Akdeniz tipi beslenme tercih edilmeli

Bağırsak sağlığının kireçlenmede rolü olabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, "Vegan ve vejetaryen beslenmenin eklem sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur. Özellikle Akdeniz tipi beslenme faydalıdır. Özellikle omega-3, antioksidan ve kalsiyum içeriği yüksek besinler, eklem dokusunu korur. Sarımsak, zencefil, brokoli, ıspanak, balık, zeytinyağı ve üzüm, avokado eklemler için yararlı olduğu bilinen gıdalardır. Doğru beslenme, iltihapları azaltarak, kas ve eklem dokularını destekleyerek ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur’’ şeklinde konuştu.