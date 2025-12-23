İstanbul’un sembol yapılarından Yedikule Hisarı’ndaki Hazine Kulesi’nde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

İstanbul’un önemli tarihî yapılarından Yedikule Hisarı’nda sürdürülen restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Fatih Belediyesi’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmanlı döneminde devlet hazinesinin ve ganimetlerin muhafaza edildiği Hazine Kulesi’nde kapsamlı restorasyon süreci başlatıldı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Yedikule Hisarı’nın yalnızca İstanbul’un değil, dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Osmanlı hazinesinin korunduğu kule yeniden ayağa kalkıyor

Hazine Kulesi’nin tarihi işlevine vurgu yapan Başkan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan, İstanbul’un sembol yapılarından Yedikule Hisarı’nda başlattığımız restorasyon çalışmalarımıza büyük bir titizlikle devam ediyoruz. Osmanlı Devleti zamanında devlet ganimetlerinin muhafaza edildiği Hazine Kulesi’nde de restorasyon sürecini başlatmış bulunuyoruz."

Bilim Kurulu ile yerinde inceleme ve istişare

Restorasyon sürecinin bilimsel esaslara göre yürütüldüğünü belirten Turan, alanında uzman Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Hazine Kulesi’nde yerinde incelemelerde bulunduklarını ifade ederek. "Alanında uzman Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte kulede detaylı incelemeler yaptık. Restorasyon sürecini, yapının özgün kimliğini ve tarihî dokusunu koruyacak şekilde istişare ederek sürdürüyoruz" dedi.

"Bilimi ve ortak aklı esas alıyoruz"

Tarihi mirasın korunmasında bilimsel yaklaşımın önemine işaret eden Başkan Turan, restorasyon çalışmalarının temel ilkesini şu sözlerle özetledi:

"İstanbul’un değerlerini bilimi ve ortak aklı merkeze alarak korumaya devam edeceğiz. Hazine Kulesi gibi tarihî önemi yüksek yapıları, gelecek nesillere doğru ve güçlü bir miras olarak aktarmak en büyük sorumluluğumuz."

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hazine Kulesi’nin, Yedikule Hisarı’nın bütüncül koruma ve ziyaret sürecine katkı sunacak şekilde yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor.