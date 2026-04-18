Çalışanların yemek ödemelerinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek yardımlarına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, işverenlerin sağladığı yemek desteklerinde günlük 300 TL’ye kadar olan tutar sigorta primine esas kazanç kapsamına alınmayacak.

HANGİ ÖDEMELER KAPSAMA ALINDI?

Yapılan değişiklik yalnızca nakit ödemeleri değil; yemek kartı, yemek çeki, kupon gibi uygulamaları ve dışarıdan alınan yemek hizmetlerini de kapsıyor. Böylece farklı yöntemlerle sağlanan yemek yardımları için ortak bir muafiyet sınırı belirlenmiş oldu.

İŞ YERİNDE VERİLEN YEMEK TAMAMEN MUAF

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer detay ise iş yerinde sunulan yemek hizmetleri oldu. Buna göre yemek hizmetinin doğrudan iş yerinde veya iş yeri müştemilatında verilmesi halinde, yapılan harcamanın tamamı sigorta priminden muaf tutulmaya devam edecek.

300 TL’Yİ AŞAN KISIM İÇİN KESİNTİ VAR

İş yeri dışında sağlanan yemek yardımlarında ise sınır net çizildi. Günlük 300 TL’ye kadar olan kısım muaf tutulurken, bu tutarın üzerindeki ödemeler “ücret” kapsamında değerlendirilecek.