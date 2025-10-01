Türkiye’de düşen doğum oranlarını artırmaya yönelik adımlar kapsamında hükümet, uzun süredir gündemde olan kadınların doğum izinlerinin uzatılması düzenlemesini hayata geçirmek için hazırlıklara başladı.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, taslak düzenlemede kadın memurlara doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık analık izni verilmesi öngörülüyor.

Mevcut uygulamada ise izin süreleri doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olarak toplam 16 haftayla sınırlı. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta daha eklenmesine yönelik mevcut kural ise taslakta da korunuyor.

BABALARIN İZİN SÜRELERİ DE ARTIYOR

Doğum izni düzenlemesine babalar da dâhil edildi. Buna göre, şu anda eşinin doğum yapması halinde memurlara verilen 10 günlük izin süresi 15 güne yükseltiliyor. Taslak düzenleme aynı zamanda, 3 yaşını doldurmamış bir veya birden fazla çocuğu koruyucu aile olarak yanına alan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmesi halinde 15 gün izin verilmesini öngörüyor. İşçi statüsünde çalışanlar içinse 15 günlük ücretsiz izin hakkı getiriliyor. Düzenlemenin gerekçesinde ise Türkiye’de doğum oranlarının son yıllarda gerilemesi ve ülkenin Birleşmiş Milletler standartlarına göre “çok yaşlı nüfus” kategorisine girmesi etkili oldu.

KORUYUCU AİLEYE TEŞVİK

Koruyucu ailelik için öngörülen izin düzenlemesi ile de devlet memuru olanların koruyucu aile olma sürecine katılımını teşvik edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Gerekçede, “Anılan düzenleme ile gerek koruyucu aile sayısının artması ile daha çok çocuğumuz kurum ve kuruluş yerine aile yanında bulunacak böylece koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlenmesi gerekse de koruyucu aile olan devlet memuru, çocuğa daha fazla zaman ayırabilecek ve arasındaki iletişimin daha sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır” denildi.