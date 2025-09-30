Açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Alinur Aktaş, "Borç edebiyatını bırak Mustafa Bozbey" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Alinur Aktaş yaptığı paylaşım da şu ifadelere yer verdi;

"Göreve başlayalı neredeyse 2 yıl olmasına rağmen bizim dönemimizde başlattığımız ve büyük bir bölümünü tamamladığımız projelerin dışında ortaya doğru dürüst bir şey koyamadın Mustafa Bozbey. Yine dönemimde ihalesi yapılan işleri “belediyeye borç yükü getirdi” diye vatandaşa şikayet ediyorsun ama aynı zamanda “borç getirdi” dediğin projeleri kendi vizyon projenmiş gibi açılışlarını gerçekleştiriyorsun. Bir karar ver hangisi? Artık boş değil icraatınla konuş bence ne dersin?"

