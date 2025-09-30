Olay, 24 Eylül 2025 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kameralara da yansıyan olayda Kenan B., yanındaki pompalı tüfekle kalabalığın üzerine koşturduktan sonra Özay Aslin'e ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası şüpheli Kenan B. ile kavgaya karıştığı belirlenen İ.Z. (21) ve M.İ.A. (22) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



6 gün sonra hayatını kaybetti

Tüfekle başından vurularak ağır yaralanan Özay Aslin, Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde 6 gündür verdiği hayat mücadelesine yenik düştü. Hayatını kaybeden genç, memleketi Yenişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yenişehir ilçesi Hatuniye Caminde ikindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir merkez mezarlığına defnedildi. Cenazeye, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, sevenleri ve ailesi katıldı.

Cenazeye Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Yenişehir İlçe Başkan Mehmet İleri, Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Çağlar ve Osmangazi Ülkü Ocakları Başkanı Mutlu Özpiro yer aldı.