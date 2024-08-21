Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki sorunları çözmek amacıyla "Doğrulanmış Emlak" düzenlemesini hayata geçiriyor. Yeni düzenleme, 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak ve sahte ilanların yanı sıra fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflenecek. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile taşınmaz ticareti daha sıkı denetlenecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yetkilendirilmiş emlakçıların yalnızca e-Devlet üzerinden alınan yetki belgesiyle ilan girebileceğini belirtti. Yetki belgesi olmayan emlakçılar ilan giremeyecek. Bolat, bu düzenlemenin sahte ve aldatıcı ilanlarla mücadele edeceğini ve spekülatif fiyat artışlarını engelleyeceğini açıkladı.

EİDS uygulaması kapsamında mevzuata aykırı ilanlar için 158 bin 460 liraya kadar ceza uygulanacak. Ayrıca, tüm emlak ilanlarının sisteme dahil olması gerektiği vurgulandı. Sosyal medya platformlarında yayımlanan ilanlar da denetlenecek ve doğrulama yapılmadan yayımlanan ilanlar kaldırılacak.

Bolat, taşınmaz sahiplerinin birden fazla emlakçıya ilan yetkisi verebileceğini ve ilanlarda il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri bulunması gerektiğini belirtti. Bakanlık, sistemin geliştirilmesine devam edeceğini ve sektördeki tüm paydaşların görüşlerini dikkate alacağını ifade etti.