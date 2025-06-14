Evlilik ve nüfus artışını teşvik etmek amacıyla, uygun fiyatlı kiralık konut projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda çeşitli değerlendirmeler ve öneriler dile getirildi.

Toplantıda öne çıkan değerlendirmelerden biri, kira fiyatlarındaki düşüşün, enflasyondaki gerilemeye kıyasla daha sınırlı kaldığı yönündeydi. Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin yaptığı etki analizlerine göre, kiraların istenilen ölçüde düşmemesinin temel sebeplerinden biri, geçmişte uygulanan yüzde 25’lik kira artış sınırlandırması. Bu sınırlama nedeniyle, emlak sektörü geçmiş dönemlerde yaşadığı gelir kayıplarını telafi etme eğiliminde. Bu durum, kiraların hızlı bir şekilde düşmesini engellediği gibi, enflasyon oranlarının da olması gereken seviyelere gerilemesini zorlaştırıyor.

* 2026'DA BAŞLAYACAK: Büyük deprem felaketi nedeniyle konut yapımı bu bölgede yoğunlaştı. Depremler nedeniyle bütçede oluşan yük 2026'da büyük ölçüde ortadan kalkacak. Önümüzdeki yıldan itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerden başlamak üzere sosyal konut seferberliği başlatılacak.

* UCUZ KİRALIK KONUT: Yapılacak sosyal konutların belli bir bölümü kura yöntemi ile yeni evli çiftler, engelliler, devlet memurlarına piyasanın altında rakamla kiraya verilecek.

Örneğin 500 konutluk bir sosyal konut projesinde 150 konut kiralık olarak belirlenecek. Bu yöntemle hem evlilik hem de çiftlerin çocuk yapması teşvik edilmiş olacak.