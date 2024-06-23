Mevcut halin yetersiz kalması üzerine Çayırova’da inşa edilen yeni modern hal binasında ilerleme oranı yüzde 87 seviyesine ulaştı.

Sağlıklı, güvenilir ve nitelikli tarım ürünlerinin geniş kesimlere ulaştırılması amacıyla Gebze bölgesine modern sebze ve meyve hali inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sektöre yeni soluk getirecek yapıda sona doğru ilerliyor. Gebze’de yetersiz kalan mevcut hali daha geniş alana taşıma kararı alarak yaşamın her alanında esnaf ve vatandaşın yanında olduğunu gösteren büyükşehir, bu kapsamda Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği yeni hal binasında çalışmalara hızla devam ediyor. Gebze bölgesi için büyük önem arz eden hal binası inşaatında sona doğru yaklaşılıyor. Mevcut halin yetersiz kalması üzerine Çayırova’da inşa edilen yeni modern hal binasının içerisinde 120 metrekare büyüklüğünde 34 dükkan ve sandık depoları bulunuyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda işin ilerleme oranı yüzde 87 seviyesine geldi. Bu kapsamda A blok dış cephe traverten kaplama işinde sona yaklaşan ekipler bir yandan A, B,C ve D blok önü betonarme yağmursuyu kanal imalatını sürdürüyor. Proje sahasında aynı şekilde A blok 1. kat seramik kaplama, iç cephe sıva boya, blok mekanik tesisatı ve elektrik imalatları devam ediyor. E blok ve kantar üzeri giriş çatısını tamamlamak üzere olan yüklenici firma diğer imalatlarda da yoğun çalışma içerisinde bulunuyor.

68 tır parkı ile 63 araçlık geniş otopark alanıyla park sorununu ortadan kaldıracak olan modern hal binası her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapılıyor. Hal binasında ayrıca dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta ve çay ocağı hizmet verecek.