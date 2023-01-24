İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, Anagold 24Erzincanspor maçı öncesi açıklamalarda bulunarak "Amacımız maçı kazanıp moral depolamak" dedi.

İnegölspor, Cumartesi günü saat 14.00'da sahamızda ağırlayacağımız Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenman sonrasında açıklama yapan Teknik Direktörümüz Bahaddin Güneş, şu ifadeleri kullandı;

“Ben İnegölspor camiasına geldiğim için çok mutluyum. Öncelikle çok değerli başkan ve yönetimi var. Taraftarı güzel. Futbolcu enerjisini de güzel gördüm. Birliktelik beraberlik bizi başarıya götürecek diye düşünüyorum. Her şeyin başı sabır. Erzincan takımına da saygı duymak lazım. Baktığımız zaman liderle arasında 2 puan fark var. Biz de bulunduğumuz konumdan kurtulmalıyız. Bu yüzden tüm maçları tek tek ele alıp hazırlanacağız. Biz maçı kazanıp moral depolamak istiyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz. İnegölpor'umuzun inanılmaz destek veren güzel bir taraftarı var. Tabi konum itibariyle küsen taraftarlarımız da var inşallah onları da başarı gösterip geri kazanmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızdan ricam bize destek vermeleri.”