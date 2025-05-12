Külliye’de yürütülen çalışmaların ardından, infaz düzenlemesine salı günü Meclis’te son şeklinin verilmesi bekleniyor. AK Parti, düzenlemeyi muhalefete sunarak önerilerini almayı planlıyor. 10. Yargı Paketi’nden bağımsız olarak hazırlanan ve yaklaşık 20-25 maddeden oluşması öngörülen düzenlemede, 31 Temmuz 2023’ten önce cezaevine giren hükümlülerin yararlandığı denetimli serbestlik uygulamasının kapsamı genişletilecek.Düzenleme ile daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş olanların düzenlemeden yararlanmaları sağlanacak. 5 yıl ve daha az cezası olanları kapsayacak tekliften 55-60 bin mahkumun yararlanması bekleniyor.

Denetimli serbestlik süresinin değişmesi bekleniyor

Teklif kapsamında, mükerrer suçlarda cezanın tamamı yerine 4’te 3’ünün infaz edilmesiyle şartlı tahliyenin önü açılacak. Ayrıca, çocuk sahibi anneler ile cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremeyecek durumda olan hastalar için “evde infaz” uygulamasının da düzenlemeye dahil edilmesi öngörülüyor. Düzenleme ile denetimli serbestlik sürelerinin de değişmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları, takvim sıkışıklığı nedeniyle Yargı Paketi’nin Ekim ayına kalabileceğini, infaz ile ilgili düzenlemeyi ise Meclis tatile girmeden yasalaştırmayı planladıklarını bildirdiler.