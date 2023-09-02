Koronavirüs vakalarının tekrar artışa geçmesiyle tüm dünyada tedirginlik başladı.BioNTech ve Pfizer'in koronavirüsün alt varyantlarına karşı geliştirmiş olduğu aşıya AB Komisyonu'ndan onay geldi.

Türkiye'de 2022 Mart ayında hayatımıza giren Kovid-19 kabusu yavaş yavaş geri dönüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), epidemiyolojik güncelleme raporunu yayımladı. Rapora göre Kovid-19 vakalarında ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artış yaşanırken, dünya genelinde 1,4 milyonun üzerinde vaka rapor edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in geliştirmiş olduğu Omicron'un alt varyantı XXB.1.5'e karşı üretilen aşıya yeşil ışık yaktı.

DW Türkçe'nin haberine göre; AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, aşı 'hastalıkla mücadelede önemli bir dönüm noktası' olarak tanımlandı. Aşının 18 Eylül'den itibaren kullanılması bekleniyor. BioNTech ve Pfizer'in aşısı yetişkin, çocuk ve altı ay ve üzerindeki bebeklerde kullanılabilecek.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) önceki tavsiyeleri doğrultusunda, yetişkin ve beş yaşından itibaren çocukların daha önce aşı olup olmadıklarından bağımsız tek doz aşılanması öngörülüyor.

AB Komisyonu'na göre onay, üye ülkelerin sonbahar ve kış aylarındaki aşı kampanyalarına hazırlık yapabilmesi için hızlandırılmış bir prosedür kapsamında verildi.

Aşının ruhsat alabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ardından AB Komisyonu'nun da aşıya onay vermesi gerekiyordu. Almanya'daki Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), özellikle belirli gruplara sonbaharda bu aşıyı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyor. Bu kişiler 60 yaşın üzerindekiler ve kronik hastalığı olanlar. Normal koşullar altında koronavirüse karşı yaptırılan son aşı ya da hastalığın üzerinden en az 12 ay geçmesi halinde yeniden aşılanma öneriliyor.