2024 yılı 1 Temmuz da bu sütunlarda yazdığım köşe yazımda İlçe Müftülük binasının kaba inşaatı tamamlanmış, binanın ince işlerine başlanmak üzere idi. Bu gün gelinen noktada inşaatın neredeyse bitmek üzere olduğunu gözlemledik.

İlçemiz halkının yaptığı bağış ve maddi yardımlar neticesinde yaklaşık bir yılda inşaat nihayet bitme noktasına gelmiş bulunmaktadır.

3-4 yıla yakın bir zaman da Hikmet Şahin Kültürparkı yanında mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait arsa üzerine İnegöl’ün uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak yeni Müftülük binası inşaatına başlanmıştı.

O dönemde İnegöl Müftüsü Sayın İsmail Hatipoğlu’na: “Neden böyle bir inşaata gerek duydunuz?” sorusuna cevaben İlçemiz Müftüsü Sayın İsmail Hatipoğlu bize şu açıklamayı yapmıştı;

“İnegöl Müftülüğünün hâlihazırda kullanılan hizmet binasının yaklaşık 44 yıl önce inşa edildiğini, yapılan deprem testinde binanın çürük olduğu tutulan raporda azami kullanım ömrünün tamamlandığı vurgulanmıştır.

Nüfusu 300 bini aşan İnegöl’ün ve hâlihazır binada 490 personelin nasıl şartlar altında hizmet verdiği de ortadadır.

Amacımız: Yeni Müftülük binasından hizmet alacak olan İnegöl halkının ihtiyaçlarına cevap vermektir. Öte yandan bu binada görev yapan personelin ve bu binadan hizmet alan İnegöl Halkının can güvenliğini sağlamak amacı ile yeni bir hizmet binasının yapılmasına karar verdik.

Yeni Müftülük hizmet binası, vatandaşlarımızın teveccühü ile inşaatın kaba hali, bazı ince işleri de dâhil olmak üzere bitirilerek şu ana kadar borçsuz tamamlanmıştır. Ancak geçen sürede artan maliyetlerle birlikte binanın kalan ince işleri yavaşladı. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami, Kur’an kursu hizmet binası yapılarının tamamı hayırseverlerin destekleriyle yapılmakta ve yapıldığı ilçeye değer katan eserler olarak kalmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yeni Müftülük binası da İnegöl’e kazandırılan önemli bir eser olacaktır.

Özellikle yeni Müftülük binasının Kültürparkın hemen yanında oluşturulması, ulaşımın rahat ve otopark alanının büyük olması sebebiyle daha da önem kazanmaktadır.” şeklinde açıklama yapmıştı.

Evet değerli okurlarım aradan geçen yaklaşık bir yıldan sonra ilçemiz halkının ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile bugün kaba inşaatı tamamlanmış olup ince inşaatına geçilerek bina bitme noktasına gelmiş bulunmaktadır. Sizlerde takdir edersiniz ki, böylesine kapsamlı bir projenin sadece Cuma namazları sonrası toplanan yardımlarla bitirmenin imkânı yoktur. Konu buraya gelmişken aklıma takılan bir konuyu da burada zikretmeden geçemeyeceğim:

Bir önce ki yazımda zikrettiğim gibi: “İlçemiz de başta Sani Konukoğlu Camii olmak üzere, diğer hayırseverlerin yaptırdıkları camiler ve yine birçok hayırsever tarafından yaptırılan okulları da söylersek, ilçemizdeki sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve hayırsever vatandaşlarımız yeni Müftülük binasının iç tefrişatı için kollarını sıvayacağına inancım tamdır.''

Doğrusu çok merak ediyorum. Hepimizin bildiği gibi İnegöl’de yeni sayıla bilecek Kamu binası sayısı bir elin parmakları kadar az. Pek çoğu da eski. Bu eski binaları yenilemek ve sağlıklı halde ilçe halkına hizmet vermesi için çaba sarf edenlere neden destek verilmiyor anlamıyorum doğrusu.

Temennimiz ilçemiz hayırseverlerin yeni Müftülük binası ve iç tefrişatı için çaba sarf ederek ilçemiz Müftüsü Sayın İsmail Hatipoğlu’na destek vererek, bir an önce bu binanın hizmete açılmasına destek vermelerini bekliyoruz.