

Genç sanatçıların özel seçkileri sahnede

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla düzenlediği ‘Bursa Sanat Çalıştayı' sonunda ortaya çıkan üretimler, geçtiğimiz Şubat ayında Tayyare Kültür Merkezi'nde hazırlanan serginin ardından bu sefer ‘Artweeks Istanbul'un 12. Edisyonu'nda yerini aldı. Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences İstanbul'daki sergiye, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Genç sanatçıların yer aldığı çalıştaydan hazırlanan özel seçki, ziyaretçiler tarafından yakından incelendi. Kent üzerine düşünmenin, tartışmanın ve birlikte var olmanın estetik bir yansıması olan sergi, 15-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilir.

Bursa Sanat Çalıştayı seçkisinde, Serdar Acar, Ahu Akgün, Deniz Aktaş, Cansu Çakar, Gülşah Çalhan, Arda Diben, Yunus Emre Erdoğan, Barış Gençler, Seydi Murat Koç, İrfan Önürmen, Sezin Türk Kaya, Derya Ulker, Burcu Yağcıoğlu ve Eda Yıldız'ın çağdaş sanat eserleri yer alıyor.

Kaynak: BÜLTEN