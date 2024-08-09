SUBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Arslan’ın yürütücüsü olduğu ve kanser tedavisinde kullanılan MR-Linak cihazlarının manyetik alanının küçük alan dozimetrisi üzerindeki etkilerini incelemeyi hedefleyen proje, TÜBİTAK 1002A Hızlı Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Arslan’ın yürütücüsü olduğu “Eksternal Radyoterapide Manyetik Alanın Küçük Alan Dozimetrisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde kabul edildi. SUBÜ Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı Öğrencisi Uğur Akbayırlı’nın da bursiyer olarak görev alacağı proje, kanser tedavisinde yakın zamanda kullanılmaya başlanılan MR-Linak cihazlarına odaklanılacak. Proje ile bu cihazların manyetik alanlarının hedef dokudaki doz dağılımı üzerine etkileri deneysel olarak incelenecek. Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Halil Arslan, "MR-Linak cihazları, ’Manyetik Rezonans’ (MR) görüntüleme ve ’Lineer Hızlandırıcı’ (Linak) teknolojisini entegre eden yeni nesil radyoterapi cihazları arasında yer alıyor. Bu cihazlar; tedavi sırasında sağladıkları yüksek görüntüleme kalitesiyle tedavinin daha doğru bir şekilde planlanabilmesine imkan veriyor. Ancak, bu cihazlardaki manyetik alanın dozimetri üzerindeki etkisi tam olarak bilinmiyor. Biz de projemiz çerçevesinde bu etkiyi farklı algılama sistemleri kullanarak detaylı bir şekilde araştırmayı hedefliyoruz" dedi.