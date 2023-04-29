Deprem felaketinin ardından Adıyaman’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve bu sırada hayatını kaybeden Proteo isimli köpeğin adı, Kocaeli’de sokak hayvanları için yaptırılan rehabilitasyon merkezinde yaşatılıyor. Sokak hayvanlarına adeta şifa olan merkezde, ilerleyen zamanlarda arama kurtarma köpeklerinin de yetiştirileceği öğrenildi.

Başiskele Belediyesi tarafından projelendiren sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi, Ocak ayında faaliyete başladı. Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinin ardından merkez, Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi adını aldı. Adıyaman’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Meksika ekibinde görev sırasında ölen Proteo isimli köpeğin adı, Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatıyla rehabilitasyon merkezine verildi.

6 dönüm üzerinde 600 metrekare kapalı alana sahip olan bakım evinde, sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgileniliyor. Aynı zamanda vatandaşlardan hiçbir ücret alınmadan sahip oldukları hayvanların ilk tedavileri veya kısırlaştırmaları da yapılabiliyor. Bakımevi içerisinde içerisinde ultrason, röntgen, yoğun bakım ünitesi, kan cihazları ve tüm tahliller için test kitleri bulunuyor. Mikro ölçekli ameliyatlar buradaki uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilebiliyor. Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gelen vatandaşlar, diledikleri kedi veya köpeği kısırlaştırılmış ve çipleri tamamlanmış şekilde ücretsiz olarak sahiplenebiliyor.

"Mikro ölçekte yapılabilecek bütün ameliyatları burada gerçekleştiriyoruz"

Bakımevinin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Başiskele Belediyesi Veteriner Hekimi Muhammed Feyzi Karabıyık, "Proteo Bakımevimiz bu yılın ocak ayı itibarıyla hizmetlerine başladı. Başiskele Belediyesi olarak burada ilk tedaviler, kısırlaştırma ameliyatları, bazı tümör uygulamalar ve sağlık sorunu yaşayan hayvanların tedavileriyle ilgileniyoruz. Bakım evimiz içerisinde köpeklere ve kedilere verdiğimiz alanlarımız var. Köpek alanları hem yazlık olarak hem kışlık olarak ayrılmış durumda. Kedilerle ilgili bakım evimizde de 60 kediye hizmet verebiliyoruz. Bu alanda 140 köpeğe hizmet verebiliyoruz. Alanımız 6 dönüm üzerine kuruldu. Takriben 600 metrekare kapalı alana sahip. Bakım evimiz içerisinde ultrason, röntgen, yoğun bakım ünitesi, kan cihazlarımız ve bütün tahlilleri gerçekleştirebileceğimiz test kitlerine sahibiz. Mikro ölçekte yapılabilecek bütün ameliyatları burada gerçekleştiriyoruz. Başiskele Belediyesi olarak Başiskele ilçesi sınırları içerisindeki sokak hayvanlarına burada hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

"İleriki yıllarda arama kurtarma köpekleri yetiştirmeyi düşünüyoruz"

Kahraman köpek Proteo’yu tamamlayan bir figür olarak ilerleyen zamanda arama kurtarma köpekleri yetiştireceklerini ifade eden Karabıyık, "Proteo, Meksika’dan gelmiş bir arama kurtarma köpeği. Kahramanmaraş’ta bir arama kurtarma faaliyeti sonrasında öldüğünü duyduk. Buranın anlamlandırabilmesi, bir amaca hizmet edebilmesi için belediye başkanımız Sayın Yasin Özlü’nün teklifiyle biz bu yolu ilerletmeye karar verdik ve bakım evimizin adında Proteo’yu anımsattık. Çünkü bu hayvanların, yani sokaktaki hayvanların veya hayatımızdaki hayvanların bizim hayatımızı nasıl kolaylaştırdıklarını, hayatımıza nasıl dokunduğunu, simgelemesini istedik. Hatta burada başkanımızın talimatıyla ileriki yıllarda, ileriki günlerde arama kurtarma köpekleri yetiştirmeyi düşünüyoruz. Proteo’yu tamamlayan bir figür olarak bunlara devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kedi veya köpeği hiçbir ücret ödemeden bizden sahiplenebilirsiniz"

Merkezde ücretsiz ve bir şekilde hayvan sahiplenebileceğini söyleyen Veteriner Hekim Karabıyık, "Proteo’da bir kere bizim kapımız herkese açık. Bir mesai kavramı içerisinde geldiğinizde buradan köpek sahiplenebilirsiniz. Bir sokak hayvanını kedi veya köpek fark etmez, ilk müdahalesinde biz burada size destek verebiliriz. Buradan bir kediyi veya köpeğe hiçbir ücret ödemeden kısırlaştırılmış, işaretlenmiş, kuduz ve bütün çipleri takılmış olarak sahiplenebilirsiniz. Ya da çocuklarınızı getirip burada yavru köpeklerle veya büyük köpeklerle hayvan sevgisi konusunda da destek olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Bu işin Türkiye’de lokomotifi olmak istiyoruz"

Proteo’nun hedeflerinden bahseden Karabıyık, "Bizim öncelikli hedefimiz insanla hayvan arasındaki iletişimin kurulmasını sağlamak. Belediye olarak kendimize böyle bir hedef koyduk. Proteo, bunun merkez üssü olarak kurulsun istiyoruz. Onun için de Başiskele ilçesi içerisindeki belirleyeceğimiz bir hedef kitle sınıfı ilçe milli eğitim müdürlüğüyle yapacağımız bir protokol ile burada çocuklarla dolu hayvanlarla iletişim kurmalarını, bir hayvanın nasıl saldırganlık göstereceğini veya nasıl ona yaklaşması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmelerle kentle hayvanlar arasındaki bağlantıyı kurmak istiyoruz. Tabii hayvan refahı burada önemli. Elimizdeki cihazların da yeterliliğini ve seviyesini artırmakla ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Bu işin önce Başiskele ve Kocaeli’de sonra da Türkiye’de lokomotifi olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Veteriner Hekim Karabıyık, her yıl Nisan ayının son cumartesi gününde kutlanan Veteriner Hekimler Günü çerçevesinde tüm meslektaşlarını, "Tüm veteriner hekim arkadaşlarımın gününü kutlarım. Özellikle halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından veteriner hekimlerin hak ettiği yere ulaşmasını diliyorum" sözleriyle kutladı.