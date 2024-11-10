Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesinde deprem bölgesindeki kiracılara öncelik tanınacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmelerinde müjdesini verdiği yeni sosyal konut projesinin detaylarını da paylaştı.

2025 yılı sonu itibariyle 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut projesini daha başlatacaklarını belirten Bakan Kurum, "Bu uyguılama 81 ilimizde olacak. Özellikle deprem bölgesindeki kiracı vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu bu. Burada ev sahibi olmayan, gerçekten ev almak noktasında sorun yaşayan, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza bu proje kapsamında yeni sosyal konut projelerini daha önce yaptığımız 1 milyon 462 bin sosyal konut gibi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İLK EVİM ARSA VE İLK İŞ YERİM DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’nin de devam ettiğini vurguladı.

Biz bugüne kadar seçim meydanlarında 22 yıldır verdiğimiz hiçbir sözü unutmadıklarını ifade eden Bakan Kurum, "11 ilde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu felaketle birlikte 100 milyar doları aşan büyüklükle bir mücadeleyi hep birlikte ortaya koyduk. Tüm bu zorluklara rağmen projelerimize de devam edeceğiz. 50 bin ve 100 bin sosyal konutlarımızın tamamının sahada fiilen inşaatı devam etmektedir. Bir kısmını da bitirip vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine İlk Evim Arsa durdu mu? Durmadı, o proje kapsamında da 694 ilçede taleplerimizi topladık ve 2025 yılı temmuz ayına kadar da tahsis süreçlerini tamamlayacağız. Aynı şekilde İlk İş Yeri Projesi’nde de Türkiye genelinde farklı il ve ilçelerde 40 projemizi yürütüyoruz ve bu kapsamda verdiğimiz sözleri yine diğer projelerimizde olduğu gibi tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.