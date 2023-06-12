Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yeni taşındığı evin camlarını silerken 4. kattan düşerek hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 307. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahbup Polatkan (50), yeni taşındığı evi temizlemeye koyuldu. Evin camlarını da silen kadın, dengesini kaybederek 4. kattan yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bugün ailesi tarafından teslim alınan kadının cenaze namazı Gebze Beylikbağı Sarı Camiinde kılındı. Cenaze, Gebze Pelitli Mahallesi mezarlığına defnedildi.