Sakarya'nın Pamukova ilçesinde faaliyet gösteren raylı sistemler fabrikasında yeni üretilen bir vagonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hayrettin Mahallesi'nde raylı sistemler üzerine faaliyet gösteren Akçelik Fabrikası'nda yeni üretilen bir vagonda yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının, vagonun klima elektrik sisteminden kaynaklandığı öngörüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.