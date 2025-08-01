Değişiklik sonrası 1300 lirayı aşan faturalar 2 katına çıkarken, hükümet söz konusu sübvansiyon sınırını yeni yılda 3 bin kilowattsaate düşürmeye hazırlanıyor. Yapılacak değişiklikle birlikte 2026 yılında elektrik faturası 750 lirayı aşan kullanıcılar, otomatik olarak iki katı bedel ödemek zorunda kalacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şubat ayında getirdiği düzenleme ile elektrik faturaları için 'kademeli tarife' uygulamasını devreye soktu.



Değişikliklerle birlikte yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilowattsaati aşan abonelere sübvansiyon desteği kaldırılırken, söz konusu uygulama 5 Nisan'da açıklanan elektrik zammıyla birlikte yaklaşık 1.300 lirayı aşan faturalar için geçerli olmakta.

Bir başka deyişle, 1.300 TL'lik elektrik tüketimini aşan kullanıcılar herhangi bir destek ödemesi alamazken, bu durum söz konusu fatura için yaklaşık 2 katı bedel ödeme yapma zorunluluğunu ortaya çıkarmakta. Enerji yönetimi, yeni yıl itibarıyla destek ödemeleri için belirlenen 5 bin kilowattsaatlik sınırı düşürmeye hazırlanıyor.



750 LİRAYI AŞAN FATURA OTOMATİK OLARAK İKİYE KATLANACAK



Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Elektrikte, yıllık 5 bin kilovatsaatlik kademenin 1 Ocak’ta düşürülmesi bekleniyor. Enerji yönetiminin, dağıtım şirketlerinden abonelerin yıllık tüketim miktarlarıyla ilgili verileri istediği konuşuluyor. Sektör, 5 bin kilovatsaatin 3 bine dek çekilebileceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.