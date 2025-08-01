3 Temmuz’da yapılan ÖTV güncellemesinin ardından akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zamlar gelmişti. Geçtiğimiz hafta yapılan 44 kuruşluk artışın ardından, akaryakıta yeni bir zam daha gündeme geldi. Brent petrolün yeniden 70 doların üzerine çıkmasıyla birlikte benzin ve motorine çift zam bekleniyor.

LİTRESİ 57 LİRAYA DAYANACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre cumartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzinin litre fiyatında 1 liranın üzerinde fiyat artışı bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi bazı şehirlerde 55 lira sınırına dayanacak, motorinin litresi ise 57 lirayı aşacak.

1 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 51,36 53,70 26,51 İstanbul Anadolu 51,21 53,58 25,88 Ankara 52,07 54,60 26,40 İzmir 52,40 54,94 26,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI BENZİN VE MOTORİN HAKKARİ'DE

1 Ağustos itibarıyla Türkiye'de en yüksek benzin ve motorin fiyatları Hakkari'de görülüyor. Kentte benzinin litresi 53,55 lira, motorinin litresi ise 56,09 liradan satışa sunuluyor. Yapılacak zamla birlikte Hakkari'de benzinin litre fiyatı 55 liraya yaklaşacak, motorin ise 57 liranın üzerine çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.