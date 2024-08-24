Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde seyir halinde Osman C. (49) yönetimindeki 16 BJB 708 plakalı motosiklet ile Rahat M. yönetimindeki 16 NTA 14 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, arkasından oturan Mehmet M. (36) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.